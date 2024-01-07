Ворог обстріляв приватний сектор Вовчанська на Харківщині, виникла пожежа. ФОТО

Вдень 7 січня російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.

Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів житловий будинок, гараж та автомобіль. Загальна площа пожежі становила близько 100 кв.м.

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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.