Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували один і пошкодили 16 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Уламки збитої біля Дніпра ракети зруйнували дачний будинок і пошкодили ще 16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у телеграмі.
Він зазначив: "Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні скерували на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки.
Без руйнувань не обійшлося у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Уламки збитої там ракети розкидало по територіях садових товариств. Розбито вщент дачний будинок. Ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також автомобіль.
Головне – звідусіль без жертв і постраждалих".