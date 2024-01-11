У Харкові під ракетний обстріл РФ потрапили журналісти турецького інформагентства "Анадолу". ФОТОрепортаж

10 січня під російський ракетний обстріл готелю у Харкові потрапили журналіст та фотокореспондентка турецького інформаційного агентства "Анадолу" (АА). Один із репортерів дістав незначні порізи на руках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на репортаж інформаційного агентства "Анадолу".

"Під час обстрілів дві ракети влучили в готель "Парк", де перебували журналісти АА, які тривалий час стежили за українсько-російською війною на передовій. У той час як верхні поверхи готелю перетворилися на руїни через вибух, сама будівля згоріла, кореспонденту АА Давіту Качкачішвілі та фотокореспондентці Озге Еліф Кізіл, які чергували 10 січня, у День журналістики (професійне свято журналістів у Туреччині - ред.), вдалося власними силами вибратися зі зруйнованого та охопленого полум’ям готелю", - повідомляє агентство.

Зазначається, що внаслідок інциденту репортер Качкачішвілі дістав незначні порізи на руках. Обидва представники турецького інформагентства були доправлені в лікарню каретами швидкої допомоги та перебувають у задовільному стані.

Також повідомляється, що автомобіль, яким користувалася журналістська група, став непридатним для використання після ракетного удару.

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Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни обстріляли Харків ракетами. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Харкова постраждало 10 осіб, серед них - турецькі журналісти.

Станом на ранок 11 січня повідомлялося, що кількість постраждалих зросла до 11. Згодом повідомлялося про 12 постраждалих.











