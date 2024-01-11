Зеленський зустрівся з президентом Естонії Карісом. ФОТОрепортаж
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Президент України Володимир Зеленський в Естонії зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Каріса у соцмережі X.
"Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії.
Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода", - зазначив естонський лідер.
Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.