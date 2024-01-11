На полях Авдіївського напрямку сотні одиниць підбитої російської техніки, - Тарнавський. ФОТО

Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Поля на Авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія", - інформує Тарнавський.

За його словами, минулої доби окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл.

Також читайте: На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять 391 особа та 42 одиниці військової техніки

Загальні втрати ворога минулої доби склали 488 осіб та 45 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артсистеми, 25 БпЛА, 2 автомобіля. Також уражено 2 важливих об’єкти противника.