На полях Авдіївського напрямку сотні одиниць підбитої російської техніки, - Тарнавський. ФОТО
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Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія".
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Поля на Авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія", - інформує Тарнавський.
За його словами, минулої доби окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 488 осіб та 45 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артсистеми, 25 БпЛА, 2 автомобіля. Також уражено 2 важливих об’єкти противника.