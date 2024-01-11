Росіяни розганяють фейк про відключення в Рівному від комунальних послуг за неявку до ТЦК. В ОДА спростували. ФОТО

Рівненська ОДА спростовує повідомлення російських телеграм-каналів про те, що багатоквартирні будинки в місті нібито відключають від комунальних послуг через те, що чоловіки, які там мешкають, не з’явилися до ТЦК.

Про це повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями на російських телеграм-каналах з'явилося повідомлення, ніби Рівненська обласна військова адміністрація погрожує мешканцям одного з будинків Рівного відключенням від комунальних послуг через неявку чоловіків до військкомату.

Ця інформація є неправдивою", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА звернули увагу на те, що в оголошенні вказана неіснуюча вулиця Грибника.

"Закликаємо усіх до інформаційної гігієни. Користуйтеся офіційними джерелами, зокрема ресурсами Рівненської обласної військової адміністрації", - додали в ОДА.

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