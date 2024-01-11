Окупанти минулої доби 108 разів обстріляли Херсонщину, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Під ворожими атаками перебували Херсон, Кізомис, Іванівка, Велетенське, Комишани, Надеждівка, Новодмитрівка, Садове, Берислав, Тягинка, Червоний Маяк та Гаврилівка. Окупанти били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та БпЛА.

Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Російські військові з артилерії обстріляли Новодмитрівку, ворожі снаряди пошкодили 4 приватні будинки, внаслідок вибухів поранено 57-річного чоловіка. Під артилерійським вогнем противника перебував і Червоний Маяк, отримали поранення 64-річний чоловік та його 56-річна дружина.

Потужні вибухи лунали у Херсоні. Під обстрілами з артилерії та реактивних систем залпового вогню перебували центр, Дніпровський та Корабельний райони. Напередодні російські терористичні війська поцілили й у готель, який отримав значні пошкодження: снаряди пробили фасад, повибивало вікна, пошкоджене внутрішнє оздоблення. Також понівечені багатоповерхові та приватні будинки.

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