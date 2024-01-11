Окупанти минулої доби 108 разів обстріляли Херсонщину, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж
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Під ворожими атаками перебували Херсон, Кізомис, Іванівка, Велетенське, Комишани, Надеждівка, Новодмитрівка, Садове, Берислав, Тягинка, Червоний Маяк та Гаврилівка. Окупанти били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та БпЛА.
Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
Російські військові з артилерії обстріляли Новодмитрівку, ворожі снаряди пошкодили 4 приватні будинки, внаслідок вибухів поранено 57-річного чоловіка. Під артилерійським вогнем противника перебував і Червоний Маяк, отримали поранення 64-річний чоловік та його 56-річна дружина.
Потужні вибухи лунали у Херсоні. Під обстрілами з артилерії та реактивних систем залпового вогню перебували центр, Дніпровський та Корабельний райони. Напередодні російські терористичні війська поцілили й у готель, який отримав значні пошкодження: снаряди пробили фасад, повибивало вікна, пошкоджене внутрішнє оздоблення. Також понівечені багатоповерхові та приватні будинки.