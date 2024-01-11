Посадовець військкомату на Одещині за гроші "відмазував" військовозобов’язаних від мобілізації: ДБР повідомило про підозру. ФОТО

В Одеській області викрили працівника Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посадовець військкомату за 2 тисячі доларів робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

"Задокументовано факт отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків", - йдеться у повідомленні.

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Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.

Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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