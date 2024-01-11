Викрито 5 проросійських агітаторів, серед них - прихильник "вагнерівців" та блогер, який дискредитував ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила у різних регіонах України ще п’ятьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, а також популяризували окупаційні угруповання Росії.

За даними слідства, фігуранти поширювали прокремлівські наративи у громадських місцях під час спілкування з оточуючими та на власних сторінках популярних соцмереж.

Більшу частину деструктивного контенту ворожі поплічники підхоплювали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали їх нібито від імені пересічних громадян України.

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Так, у Києві викрито столичного блогера, що займався дискредитацією українських захисників.

Для цього він робив репости провокативних стрімів, в яких поширював фейки про військовослужбовців ЗСУ.

На Дніпропетровщині викрито ще чотирьох пропагандистів. Один із них - мешканець Павлоградського району.

"Зловмисник публікував в "Одноклассниках" власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найманців з російської приватної військової компанії "Вагнер". Іншим фігурантом виявився підприємець із Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати рашистам у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Ще один мешканець з регіону Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду з прокремлівських Телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам РФ.

Крім того, на інформаційно-підривній діяльності викрито співробітницю одного з медзакладів Павлограда.

У телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Під час обшуків за місцями проживання всіх п’ятьох фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

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Наразі прихильникам рашизму повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ⁠ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

- ⁠ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській і Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

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