Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. ФОТО

Міністерство оборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для жінок-військових. Його розробили в компанії "Темп - 3000". Бронежилет укомплектували демпферними подушками, що допоможуть підігнати його під анатомічні особливості кожної жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що якщо у першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп - 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками.

Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті - три подушечки різних розмірів.

Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.







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Жіночий бронежилет має такі самі балістичні характеристики, як і чоловічий.

У пресслужбі зауважили, що випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший - на зручність носіння військовослужбовицями. Другий - лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Вага бронежилету - від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.

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"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета - забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 тисяч комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5 тисяч комплектів за місяць", - розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Як зазначається, обидва зразки вже доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

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