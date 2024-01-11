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Ворог обстріляв Херсон, постраждала жінка. ФОТО

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11 січня близько 13:40 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла місто Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури. 

Як зазначається, внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Травми дістала через пошкодження її приватного будинку. ЇЇ доставлено у лікарню для дообстеження.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Ворог обстріляв Херсон, постраждала жінка 01
Ворог обстріляв Херсон, постраждала жінка 02

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