Ворог обстріляв Херсон, постраждала жінка. ФОТО
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11 січня близько 13:40 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла місто Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської облпрокуратури.
Як зазначається, внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Травми дістала через пошкодження її приватного будинку. ЇЇ доставлено у лікарню для дообстеження.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.