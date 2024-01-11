Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 січня, зі скорботою у Львові прощається з одразу п’ятьма Героями, які віддали своє життя за свободу нашої країни.