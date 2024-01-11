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Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 11 січня, зі скорботою у Львові прощається з одразу п’ятьма Героями, які віддали своє життя за свободу нашої країни.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, захищаючи Україну, загинули: 

- Вадим Кофтунов, 63-тя окрема механізована бригада;

- Андрій Кривоніс, 141-ша окрема стрілецька бригада;

- Петро Сологуб, 36-та окрема механізована бригада;

- Віталій Полухтович, 103-тя окрема бригада;

- Микола Шайтан, 46-та окрема аеромобільна бригада.

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Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові 01
Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові 02
Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові 03
Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові 04
Із загиблими українськими воїнами Вадимом Кофтуновим, Андрієм Кривоносом, Петром Сологубом, Віталієм Полухтовичем та Миколою Шайтаном попрощалися у Львові 05

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