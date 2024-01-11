Четверо чоловіків з Дніпра утримували в трудовому рабстві 50 людей. ФОТОрепортаж

Мешканці Дніпра вербували на вокзалах чоловіків та змушували їх безоплатно працювати в сільському господарстві й на будівництві.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Вербуванням займалися на вокзалах, зверталися до переселенців та людей без постійного місця проживання. Їм обіцяли роботу, безкоштовне житло та харчування. Запрошували до так званого "реабілітаційного центру", що працював під прикриттям громадської організації.

Натомість людей селили до будинку з неналежними умовами проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах. У них відбирали документи й телефони і не випускали за територію.

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Під час обшуків на території будинку було 50 осіб. Їх визволили.

Організаторів затримали, повідомили про підозру в торгівлі людьми й відправили до СІЗО. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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