Унаслідок ракетного удару 10 січня було пошкоджено 12 будівель Харківського політеху. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару 10 січня по готелю у Харкові на вулиці Шевченка значних ушкоджень зазнав кампус НТУ "ХПІ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НТУ "ХПІ".

"Постраждало 12 будівель Харківського Політеху, де вибуховою хвилею було вибито біля 200 вікон. Серед корпусів, які зазнали ушкоджень: Радіотехнічний корпус, Вечірній корпус, Електрокорпус, Хімічний корпус, У1, Головний аудиторний корпус", - ідеться в повідомленні.

В університеті додали, що наразі вибиті вікна закриваються ДСП. Матеріальні збитки встановлюються.

Також дивіться: У Харкові під ракетний обстріл РФ потрапили журналісти турецького інформагентства "Анадолу". ФОТОрепортаж













Як повідомлялося, близько 22:30 10 січня російські війська вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Київському району Харкова. Ракети влучили в дах готелю і на територію біля фасаду.

В поліції заявили, що російські війська вдарили по готелю в Харкові цілеспрямовано, а усі постраждалі є цивільними.

Відомо про 13 постраждалих, серед яких - іноземний журналіст.