Вночі росіяни обстріляли громади Сумщини. ФОТО

Уночі 12 січня російські війська обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади", - ідеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС України, пізно ввечері 11 січня країна-агресор обстріляла один із населених пунктів Охтирського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі.

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