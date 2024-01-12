Вночі росіяни обстріляли громади Сумщини. ФОТО
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Уночі 12 січня російські війська обстріляли прикордонні громади Сумської області.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ
"Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади", - ідеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС України, пізно ввечері 11 січня країна-агресор обстріляла один із населених пунктів Охтирського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі.