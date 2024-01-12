Наслідки ударів РФ по Донеччині: У Костянтинівці рашисти поцілили на територію лікарні. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли три райони Донеччини. Постраждалих немає.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила. Покровський район. У Мар'їнській громаді під артилерійським вогнем Красногорівка, Новомихайлівка та Іллінка.



Краматорський район. Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів — ворог поцілив на територію лікарні, без пошкоджень. Також у громаді обстріляні Біла Гора, Диліївка, Предтечине, Олександро-Шультине, Неліпівка і Миколаївка.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок, обстріляно Сіверськ", - йдеться в повідомленні.

Із прифронтових населених пунктів за добу евакуйовано 150 людей, у тому числі 19 дітей.

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