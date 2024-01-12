У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти уряду Фіцо. ФОТО

Напередодні увечері тисячі людей вийшли на вулиці великих міст Словаччини проти планів нового уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо внести зміни до кримінального законодавства.

Про це повідомляє AP, передає Цензор.НЕТ.

За даними місцевої поліції, на центральній площі Братислави на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб.

На протесті в словацькій столиці був присутній один з лідерів опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка.

"Ви робите ту ж помилку, що і будь-який інший неуспішний диктатор. Ви недооцінюєте прагнення людей до свободи та справедливості", - заявив Шимечка, звертаючись до Фіцо.





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Натовп неодноразово скандував: "Мафія, мафія" і "З нас досить Фіцо".

Зазначається, що запропоновані урядом Фіцо зміни включають пропозицію розпустити спеціальну прокуратуру, яка займається серйозними злочинами, такими як хабарництво, організована злочинність та екстремізм.

Від першого відносно невеликого протесту в кілька сотень людей 7 грудня в Братиславі антиурядові мітинги поширилися на 19 міст і містечок країни.

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