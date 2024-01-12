Окупанти на Донеччині пропонують голосувати за Путіна "за гречку". ФОТО

Жителі окупованого Донецька отримують смс-повідолемлення із закликом віддати на майбутніх "виборах" голос за Путіна, отримавши за це "продуктовий набір".

Про це повідомили в міській раді Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

З смс випливає, що записатися на отримання продуктів "можна в приймальні міністерства праці та соціальної політики ДНР".

"Агітація не працює, у Маріуполі її просто викидають на смітник. Тож тепер вирішили "купувати" голоси.

Зокрема, розсилають смс-повідомлення з закликом віддати свій голос за "продуктовий набір". Такі СМС вже отримали жителі Донецьку", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді підкреслили, що спочатку загарбники довели людей до межі виживання та відчаю, а тепер готові давати "допомогу", аби лише поставили галочку навпроти імені російського диктатора.