Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
Минулої доби окупанти обстріляли Велетенське, Іванівку, Токарівку та Садове. Під артилерійським вогнем противника перебував Станіслав, 39-річна жінка дістала поранення.
Війська рф ведуть активні обстріли Херсона. Минулої доби від ворожих атак потерпали Корабельний та Дніпровський райони, там пошкоджено приватні будинки й виробничий корпус підприємства.
У селищі Текстильне Дніпровського району снаряд влучив у приватний будинок, поранення зазнала 87-річна жінка. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію.
У передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено понад 20 могил на цвинтарі.
За інформацією ДСНС України, 11 січня в одному з населених пунктів Херсонського району ворожий снаряд зруйнував житловий будинок, під завалами опинилась людина.
Рятувальники розібрали зруйновані конструкції та деблокували тіло загиблого.