Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують свої підступні атаки, завдаючи ударів по громадах Бериславського та Херсонського районів.

Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби окупанти обстріляли Велетенське, Іванівку, Токарівку та Садове. Під артилерійським вогнем противника перебував Станіслав, 39-річна жінка дістала поранення.

Війська рф ведуть активні обстріли Херсона. Минулої доби від ворожих атак потерпали Корабельний та Дніпровський райони, там пошкоджено приватні будинки й виробничий корпус підприємства.

У селищі Текстильне Дніпровського району снаряд влучив у приватний будинок, поранення зазнала 87-річна жінка. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію.

У передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено понад 20 могил на цвинтарі.

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За інформацією ДСНС України, 11 січня в одному з населених пунктів Херсонського району ворожий снаряд зруйнував житловий будинок, під завалами опинилась людина.

Рятувальники розібрали зруйновані конструкції та деблокували тіло загиблого.























