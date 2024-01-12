Повідомлено про підозру митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку, який благословив "приєднання" Луганська до РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ. Там він підтримав агресивну війну Росії проти нашої держави та захоплення частини української території, у тому числі Луганщини.



У травні того ж року Поворознюк був на засіданні "круглого столу", який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої "резолюції", де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

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Крім того, під час численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Раніше за поданням СБУ РНБО України застосувала до нього санкції.



Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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