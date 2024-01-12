Ідентифіковано вже 80 робіт, викрадених росіянами з Херсонського художнього музею. ФОТОрепортаж

У Херсонському художньому музеї ідентифікували 80-ту роботу, яка була викрадена окупантами.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Цензор.НЕТ.

"Фрагмент картини, який потрапив в об’єктив при зйомках двох пропагандистських сюжетів в Центральному музеї Тавриди у серпні та вересні 2023 року, дозволив нам ідентифікувати 80-ту роботу, яка була викрадена окупантами з колекції Херсонського художнього музею разом з більш ніж 10 тисячами інших творів мистецтва і зараз незаконно перебуває у Криму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це робота Марії Шнайдер-Сенюк (1936 р.н.) "Косарі" (1985. ДВП, олія).

"Волинянка за народженням та херсонка за долею, Марія Шнайдер-Сенюк, мабуть, і не потребує якогось особливого представлення. Знана майстриня гобелену та родоначальниця цілої художньої династії плекає українську народну традицію в усіх проявах своєї творчості! Марія Несторівна оспівує образ рідної землі у гобеленах, живописі та графіці. Усі її роботи присвячені саме Україні, бо Україна - це її життя", - додали в музеї.

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Також повідомляється, що поруч з полотном знаної майстрині на стоп-кадрах відео можна побачити інші твори, ідентифіковані раніше:

Ігор Стаханов (1925-2008). Великому Кобзареві. 1964. Папір, кольорова ліногравюра.

Леонід Чичкан (1911-1977). Риби. 1966. Картон, олія.

Мойсей Вольштейн (1916-2000). Портрет ветерана праці Красильникова І.І. 1975. Полотно, олія.

Анатолій Платонов (1927-2005). Чуфут-Кале. Бахчисарай. 1986. Полотно, олія.

Іван Старенков (1955-2010). Терція. 1996. Полотно, олія.

Ксенія Стеценко (1959 р.н.). Півонії, маки, виноград. 1998. Картон, олія.

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