Унаслідок обстрілу окупантами с. Вільхуватка на Харківщині пошкоджено будинки, будівлі агропідприємства та сільгосптехніку. ФОТОрепортаж
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Збройні сили РФ 12 січня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харківщини. Під обстрілами перебувало с. Вільхуватка Куп’янського району.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"12 січня приблизно о 8:50 збройні сили РФ обстріляли с. Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь. Крім того, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства, ще одна будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка зазнали пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що окупанти застосували ФАБ-250.