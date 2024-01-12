Унаслідок обстрілу окупантами с. Вільхуватка на Харківщині пошкоджено будинки, будівлі агропідприємства та сільгосптехніку. ФОТОрепортаж

Збройні сили РФ 12 січня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харківщини. Під обстрілами перебувало с. Вільхуватка Куп’янського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"12 січня приблизно о 8:50 збройні сили РФ обстріляли с. Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь. Крім того, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства, ще одна будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка зазнали пошкоджень", - йдеться в повідомленні.



Попередньо встановлено, що окупанти застосували ФАБ-250.

Читайте також: Окупанти минулої доби обстріляли понад 12 населених пунктів Харківщини













