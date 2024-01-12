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Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

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Прикордонники затримали на Закарпатті 12 чоловіків, які намагалися обійти пункти пропуску, ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонні наряди відділів "Лужанка", "Косино" та "Вилок" припинили 6 спроб обійти пункти пропуску, у результаті чого затримали 12 чоловіків на Закарпатті. Ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією прикордонні наряди відділів "Тячів", "Ділове" та "Яблунівка"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення.

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Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 01
Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 02
Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 03
Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 04
Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 05
Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 06
Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба 07

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Топ коментарі

  • Віталій Глушко
    Пора вже кримінальну відповідальність вводити за незаконний перетин кордону
  • Super Gut
    Стая *******
  • ॐ Серж ॐ
    Якщо дотримуватися Закону то немає підстав по Конституції не випускати чоловіків за кордон.
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