Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
2 89120
Прикордонники затримали на Закарпатті 12 чоловіків, які намагалися обійти пункти пропуску, ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Прикордонні наряди відділів "Лужанка", "Косино" та "Вилок" припинили 6 спроб обійти пункти пропуску, у результаті чого затримали 12 чоловіків на Закарпатті. Ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією прикордонні наряди відділів "Тячів", "Ділове" та "Яблунівка"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення.