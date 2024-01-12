Затримано 17 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали на Закарпатті 12 чоловіків, які намагалися обійти пункти пропуску, ще 5 осіб затримали поблизу кордону з Румунією.