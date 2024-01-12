Посадовця Фонду держмайна затримали за вимагання $1000 хабаря. ФОТО

Начальника управління орендних відносин одного з регіональних відділень Фонду державного майна України підозрюють у вимаганні й одержанні хабаря.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що чиновник вимагав у громадянина $1000 за те, щоб надати в довгострокову оренду об’єкт державної нерухомості на Київщині.

Чиновника затримали на гарячому при передачі коштів.

Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та відправили під нічний домашній арешт. До суду подано клопотання про відсторонення чоловіка від посади.

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