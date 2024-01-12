Одна людина загинула внаслідок авіаудару РФ по Авдіївці, у Нью-Йорку "Градами" пошкоджено 3 багатоповерхівки. ФОТО

Російські окупанти 12 січня скинули на Авдіївку на Донеччині керовану авіабомбу та обстріляли із "Градів" Нью-Йорк.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула внаслідок авіаудару по Авдіївці. Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.



Крім того, ворог із "Градів" обстріляв Нью-Йорк - там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.



Ми продовжуємо евакуацію жителів прифронтових міст і я прошу всіх скористатися цією можливістю - збережіть життя собі та своїм близьким!" - написав Філашкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдіївці залишається понад тисяча людей. У Мар’їнській громаді - більш як три тисячі, - Філашкін