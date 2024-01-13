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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 369 160 осіб (+700 за добу), 6065 танків, 8728 артсистем, 11 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 369 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 369160 (+700) осіб,

танків - 6065 (+5) од,

бойових броньованих машин - 11269 (+15) од,

артилерійських систем - 8728 (+18) од,

РСЗВ - 957 (+0) од,

засоби ППО - 646 (+4) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6848 (+12),

крилаті ракети - 1806 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11632 (+20) од,

спеціальна техніка - 1345 (+6)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 369 160 осіб (+700 за добу), 6065 танків, 8728 артсистем, 11 269 бойових броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3611 день москальсько-української війни.
    68! одиниць техніки та 700! чумардосів.
    Арта 18, броня 20!, логістика 20.
    Рахунок ППО спецтехніка 4 - 6, непоганий результат.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 369 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
  • Ярослав Кийко
    "Основні бойові танки - 22,800+ (~6,500 в строю на 2006 рік), в майбутньому планується мати не більше 2000..."
    6065 на сьогодні знищено (лише підтверджених)
    Скільки танків потрібно кацапам розібрати (тих, що були на зберіганні), щоб один поїхав?
  • Яр Холодний
    Ну - що? "Танки грязи не баяцца?" Або снігу багато - або танків мало Тому бережуть і в бій не посилають
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