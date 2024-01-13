Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 369 160 осіб (+700 за добу), 6065 танків, 8728 артсистем, 11 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 369 160 російських загарбників.