Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 369 160 осіб (+700 за добу), 6065 танків, 8728 артсистем, 11 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 369 160 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 369160 (+700) осіб,
танків - 6065 (+5) од,
бойових броньованих машин - 11269 (+15) од,
артилерійських систем - 8728 (+18) од,
РСЗВ - 957 (+0) од,
засоби ППО - 646 (+4) од,
літаків - 329 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6848 (+12),
крилаті ракети - 1806 (+0),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11632 (+20) од,
спеціальна техніка - 1345 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.