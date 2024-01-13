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Противник обстріляв Берислав, поранено людину. ФОТОрепортаж

1 0700
Напередодні ввечері окупанти атакували Берислав Херсонської області. Поранено людину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олексанрд Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учора, близько 23 години, ворог вдарив по населеному пункту. Поцілив у житлову зону.

"Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її. Медики надали постраждалій необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Противник обстріляв Берислав, поранено людину 01
Противник обстріляв Берислав, поранено людину 02
Противник обстріляв Берислав, поранено людину 03
Противник обстріляв Берислав, поранено людину 04
Противник обстріляв Берислав, поранено людину 05
Противник обстріляв Берислав, поранено людину 06

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