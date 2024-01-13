Противник обстріляв Берислав, поранено людину. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері окупанти атакували Берислав Херсонської області. Поранено людину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олексанрд Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учора, близько 23 години, ворог вдарив по населеному пункту. Поцілив у житлову зону.

"Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її. Медики надали постраждалій необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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