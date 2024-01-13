Наслідки ракетної атаки РФ на Чернігів: уламками пошкоджено будинки, від вибуху загинув собака. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку російські військові вкотре атакували Україну повітряними засобами ураження. Уламками ворожої ракети завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Чернігівської області.

Як зазначається, внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів.

Люди вціліли.

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