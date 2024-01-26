Рашисти вночі атакували Мирноград на Донеччині: Поранено 6 осіб, зокрема 2 дітей. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли вночі Мирноград на Донеччині. Поранення дістали 6 осіб, зокрема 2 дітей.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російського удару поранення дістали 6 осіб, зокрема двоє дітей.

"Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню - решта госпіталізації не потребує. Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки - точну кількість встановлюємо", - додав очільник області.

Читайте: Двох чоловіків, які передавали координати позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури, засудили до 8 та 10 років, - СБУ





