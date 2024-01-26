Наслідки російських ударів по Донеччині: Пошкоджено корпуси лікарні та будинки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом доби обстріляли три райони Донеччини, пошкоджено будинки, корпуси лікарні та крамницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляна Красногорівка та околиці Іллінки і Романівки. В Очеретинській громаді пошкоджено 2 будинки у Новобахмутівці. У Новогродівці пошкоджено 10 приватних будинків, 2 двоповерхівки, 3 корпуси лікарні та крамницю. У Мирнограді внаслідок ракетного удару поранено 6 людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 п'ятиповерхівок, крамницю, підприємство і 29 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

У Краматорському району під вогнем рашистів околиці Лиманської та Костянтинівської громад - без жертв та руйнувань.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 1 адмінбудівлю.



Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 95 осіб, у тому числі 26 дітей.

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