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Наслідки російських ударів по Донеччині: Пошкоджено корпуси лікарні та будинки. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники протягом доби обстріляли три райони Донеччини, пошкоджено будинки, корпуси лікарні та крамницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляна Красногорівка та околиці Іллінки і Романівки. В Очеретинській громаді пошкоджено 2 будинки у Новобахмутівці. У Новогродівці пошкоджено 10 приватних будинків, 2 двоповерхівки, 3 корпуси лікарні та крамницю. У Мирнограді внаслідок ракетного удару поранено 6 людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 п'ятиповерхівок, крамницю, підприємство і 29 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

У Краматорському району під вогнем рашистів околиці Лиманської та Костянтинівської громад - без жертв та руйнувань.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 1 адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 95 осіб, у тому числі 26 дітей.

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Росіяни обстріляли Донеччину
Росіяни обстріляли Донеччину
Росіяни обстріляли Донеччину
Росіяни обстріляли Донеччину
Росіяни обстріляли Донеччину
Росіяни обстріляли Донеччину

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