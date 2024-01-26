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Наслідки російських обстрілів Сумщини: Пошкоджено будинки, газопровід та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

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Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 75 ударів.

Про це повідомила поліція Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки, авто, газопровід низького тиску та лінії електропередач.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

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Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області
Наслідки обстрілів окупантами Сумської області

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