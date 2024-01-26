Претенденти на посаду Залужного - Буданов, Мойсюк, Сирський, - Безугла. ФОТО

В рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

Про це пише у телеграмі народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.

Безугла не вказує, звідки у неї інформація і про заміну Залужного, і про такі кандидатури на його посаду. Головнокомандувача ЗСУ вона порівнює з "диригентом українського війська", який міг би "змінити музику війни".

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Очільник ГУР Кирило Буданов

На думку Безуглої, це - людина, здатна на дуже сміливі рішення. "Фактично не має лімітів креативу та стоп-сигналів, тобто для нього зайти на історично українські землі, кхм, трохи східніше; переробити сухопутну бригаду в БПЛА-підрозділ чи звільнити з десяток генералів не матиме ментальних перешкод", - пише про нього депутатка.

При цьому Буданов, на її думку, має обмежені знання про структуру та функції ЗСУ. А його призначення може породити корупційні ризики та інтриги, які необхідні для спецслужби, але не для армії.

Кирило Буданов

Генерал десантно-штурмових військ Євген Мойсюк

Його Безугла характеризує як "аполітичного технократа, не схильного до кулуарних розборок". Він, на її думку, прекрасно знає, хто є хто в ЗСУ. Але при цьому "страждає від абсолютизму та поверхневості доктора". Депутатка називає Мойсюка обізнаним, рішучим та вольовим, здатним переформатувати збройні сили відповідно до сучасних вимог. При цьому, на думку політикині, за його керівництва українське військо має менше шансів давати ворогу асиметричні відповіді.

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Євген Мойсюк

Командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський

Йому Безугла приділила найбільше уваги, розповівши, як він планував та обстоював перед керівництвом Харківський контрнаступ.

"В той час, коли ГШ ЗСУ за вказівкою Залужного розробляв Херсонську операцію, Сирський намагався довести, що потрібно використати можливість звільнення Харківської області. Залужний був проти, і долю вирішили на ставці, коли Президенту довелося втрутитись і дати добро на проведення операції. Далі вже реалізувалась "вилка", коли росіяни не знали, що і як пріоритетніше тощо. Фактично Харківську операцію захистили як проєкт, або як, кхм, дисертацію", - пише Безугла.

Зараз Сирський, за її словами, "сидить на двох стільцях", командувача сухопутних військ і командувача східного фронту, що породжує проблеми в системі та простір для маніпуляцій і генеральських розборок.

Олександр Сирський

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Сильними сторонами Сирського Безугла називає його знання про збройні сили та ворога, колосальний управлінський і бойовий досвід. Ризиками в разі його призначення - менший шанс на асиметричні сценарії та більший - на інтриги.

Безугла проти Залужного

Нардеп СН Мар’яна Безугла відома критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.