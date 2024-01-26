Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.
Під обстрілом із лівого берега Дніпра цілодобово перебував Херсон, вибухи лунали у всіх районах обласного центру та передмістях.
Вночі російські військові завдали два удари балістичними ракетами по Дніпровському району. Внаслідок вибухів пошкоджено дитячий садочок, торгівельний центр та багатоповерховий будинок, отримала поранення 54-річна жінка.
Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Берислав та Тягинка. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садочок, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.
Також у поліції зазначили, що у Бериславі під час розбирання завалів виявлено тіло 64-річного чоловіка. Росіяни здійснили артобстріл міста 23 грудня.