Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Протягом доби окупанти обстріляли з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, авіації, БпЛА по правобережжю Херсонщини. Вночі завдали ракетного удару по Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

Під обстрілом із лівого берега Дніпра цілодобово перебував Херсон, вибухи лунали у всіх районах обласного центру та передмістях.

Вночі російські військові завдали два удари балістичними ракетами по Дніпровському району. Внаслідок вибухів пошкоджено дитячий садочок, торгівельний центр та багатоповерховий будинок, отримала поранення 54-річна жінка.

Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Берислав та Тягинка. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садочок, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.

Також у поліції зазначили, що у Бериславі під час розбирання завалів виявлено тіло 64-річного чоловіка. Росіяни здійснили артобстріл міста 23 грудня.

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