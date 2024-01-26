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П’ять порушників намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, їх затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Прикордонники затримали групу осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Порушників зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Рух невідомих зафіксували камери відеоспостереження. На перехоплення вирушив прикордонний наряд та затримав групу осіб поблизу придністровського сегмента українсько-молдовського кордону", - йдеться у повідомленні.

На затриманих осіб правоохоронці склали адмінпротоколи. Справу направлено до суду.

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Держприкордонслужба затримала групу порушників на кордоні з Молдовою

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Хіба робота прикордонників це не перешкоджати незаконний перетин кордону? Чи, по твоєму, вони мають бути провідниками через прикордонну смугу?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Абсолютно згоден. Не бикують, не лізуть. Точно так само як і наші в пунктах перетину кордону. А ви пробували перетинати кордони тої ж Словаччини чи Польші з Україною десь лісом та бур'янами? Як гадаєте, яким коХве з чаєм вас би там по кущах польські прикордонники пригощали?
  • Сивий fcda3e05
    А на зелених цінностях )))))))))
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