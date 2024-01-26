П’ять порушників намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, їх затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали групу осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Порушників зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Рух невідомих зафіксували камери відеоспостереження. На перехоплення вирушив прикордонний наряд та затримав групу осіб поблизу придністровського сегмента українсько-молдовського кордону", - йдеться у повідомленні.

На затриманих осіб правоохоронці склали адмінпротоколи. Справу направлено до суду.

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