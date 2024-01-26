Прикордонники на північних кордонах України встановлюють камери відеоспостереження. ВІДЕО+ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно й оперативно зреагувати на зміни в обстановці.
Відстеження ситуації на кордоні
Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу. Передача зображення відбувається через сучасні засоби зв'язку.
"З метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі й шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості та розпізнавання об’єктів", - наголосили в пресслужбі ДПСУ.