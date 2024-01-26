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Прикордонники на північних кордонах України встановлюють камери відеоспостереження. ВІДЕО+ФОТО

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Прикордонники на північному рубежі України встановлюють камери відеонагляду для відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно й оперативно зреагувати на зміни в обстановці.

На північних кордонах встановлюють камери відеонагляду
Камери відеонагляду на північних кордонах

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Відстеження ситуації на кордоні

Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу. Передача зображення відбувається через сучасні засоби зв'язку.

"З метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі й шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості та розпізнавання об’єктів", - наголосили в пресслужбі ДПСУ.

Камери відеоспостереження на півночі України
Камери відеонагляду на півночі України

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Топ коментарі

  • Евгений Онегин db7a670f
    Китайские?
  • Ustym Karmaliuk
    Треба щоб скрізь було обладнано, як на західному кордоні: і загородження, і дрони, і відеокамери, і катери, і тільки якесь порушення, так вилітає купа мордоворотів в повному еквіпі на джипах. Бо західний кордон найважливіший для безпеки режиму зеленського! ким же він правитеме, якщо всі холопи потікають?
  • Luk Viktor
    ну а які? і через 15-20 мксек інфа на рашці!
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