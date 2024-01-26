Прикордонники на північних кордонах України встановлюють камери відеоспостереження. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники на північному рубежі України встановлюють камери відеонагляду для відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно й оперативно зреагувати на зміни в обстановці.

Камери відеонагляду на північних кордонах

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі камери відеонагляду в Україні плануємо поєднати в єдину інтеграційну систему, - глава Нацполіції Вигівський

Відстеження ситуації на кордоні

Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу. Передача зображення відбувається через сучасні засоби зв'язку.

"З метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі й шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості та розпізнавання об’єктів", - наголосили в пресслужбі ДПСУ.

Камери відеонагляду на півночі України

Читайте також: Майже 260 додаткових камер з розпізнаванням обличчя встановлять на Київщині