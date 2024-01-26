8 учасникам "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на Донеччині та Харківщині, повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО

На Івано-Франківщині повідомлено про підозру 8 учасникам так званої "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на території Донецької та Харківської областей та пізніше потрапили в полон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Кого затримали

Підозрювані - мешканці Донецької та Луганської областей, які перейшли на бік ворога та воювали проти українських військових. Більшість мали військовий досвід в окупаційних підрозділах ще з 2014 року, проходячи службу за контрактом.

Серед них - "заступник командира взводу" в т. зв. "10-й окремій артилерійській бригаді ЛНР", "навідник-оператор танка" т. зв. "3-ї окремої мотострілецької бригади", а також "стрілки" т. зв. "народної міліції ЛНР".

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Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі

Упродовж 2022 року зрадники України брали активну участь у штурмі українських населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях, де їх взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.

Вісьмом громадянам повідомлено про підозру в:

державній зраді;

участі в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, або у збройних формуваннях держави-агресора.

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