8 учасникам "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на Донеччині та Харківщині, повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Кого затримали
Підозрювані - мешканці Донецької та Луганської областей, які перейшли на бік ворога та воювали проти українських військових. Більшість мали військовий досвід в окупаційних підрозділах ще з 2014 року, проходячи службу за контрактом.
Серед них - "заступник командира взводу" в т. зв. "10-й окремій артилерійській бригаді ЛНР", "навідник-оператор танка" т. зв. "3-ї окремої мотострілецької бригади", а також "стрілки" т. зв. "народної міліції ЛНР".
Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі
Упродовж 2022 року зрадники України брали активну участь у штурмі українських населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях, де їх взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.
Вісьмом громадянам повідомлено про підозру в:
- державній зраді;
- участі в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, або у збройних формуваннях держави-агресора.