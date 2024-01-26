Підозрюваного, який поцілив з РПГ у будинок в Кривому Розі, затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу. Службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет", - йдеться в повідомленні.
Протягом декількох годин оперативникам вдалось встановити місце перебування стрілка та затримати його. 36-річного чоловіка, раніше судимого за тяжкі злочини, затримано.
Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 26 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 25 січня невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по житловій багатоповерхівці. Внаслідок цього постраждалих немає.