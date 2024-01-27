Доба на Харківщині: у Куп’янську поранено поліцейського, пошкоджено будинки. ФОТО

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Харківщини. Під вогнем близько 15 населених пунктів регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

За даними ОВА:

Вчора о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли м. Куп'янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

О 22:00 окупанти також із РСЗВ обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог завдав кількох ударів по м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж.

Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

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