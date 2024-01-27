Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська: пошкоджено багатоповерхівки та дитсадок. ФОТОрепортаж

Зранку 27 січня війська РФ завдали удару по Слов’янську Донецької області ракетою "Іскандер". Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія під ранок 27 січня ракетою "Іскандер" завдала удару по цивільній інфраструктурі Словʼянська - ракета влучила у керамічний цех, який майже повністю зруйнований", - зазначив він.

За словами Ляха, постраждали довколишні багатоповерхівки й дитсадок, загиблих чи поранених немає.

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"Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна", - уточнили у міськраді.