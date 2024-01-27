Український прикордонник Олексій Москаленко загинув у бою з ворогом під Авдіївкою. ФОТО

Захищаючи Україну, під Авдіївкою Донецької області загинув український прикордонник Олексій Москаленко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, Олексій народився в місті Кривий Ріг 12 жовтня 1999 року. Після завершення навчання у Херсонському державному університеті хлопець пішов на строкову службу. Далі - навчання в Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ та служба на західному кордоні. З грудня 2022 року був переведений у 9 прикордонний загін імені Січових Стрільців.

"Повномасштабне вторгнення воїн зустрів на Півночі. Після вибиття ворога прикордонник добровільно вибув виконувати бойові завдання на схід України. За мужність, відвагу та самовіддані дії його нагородили нагрудним знаком "За мужність в охороні державного кордону", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДПСУ, у складі прикордонної комендатури швидкого реагування військовий відправився боронити Авдіївський напрямок. 21 січня 2024 року Олексій поліг у бою.

Поховали захисника у рідному місті.