Доба на Донеччині: ракетний удар по Слов’янську, обстріли Красногорівки та Авдіївки. Є загиблі. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини. Одна людина загинула у Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ - без жертв.

"Вночі росіяни ударили ракетою по Слов'янську - зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. Костянтинівка обстріляна з артилерії - є пошкодження інфраструктури. У Лиманській громаді тричі обстріляні околиці Тернів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських ударів по Донеччині: Пошкоджено корпуси лікарні та будинки. ФОТОрепортаж

Також зазначається, що у Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді - 2 будинки і промислова будівля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Красногорівці: Загинула жінка

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 152 особи, у тому числі 29 дітей", - додав очільник регіону.

Ракетний удар по Слов'янську

Як повідомлялося, зранку 27 січня війська РФ завдали удару по Слов’янську Донецької області ракетою "Іскандер". Є пошкодження цивільної інфраструктури.