Доба на Донеччині: ракетний удар по Слов’янську, обстріли Красногорівки та Авдіївки. Є загиблі. ФОТО
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ - без жертв.
"Вночі росіяни ударили ракетою по Слов'янську - зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. Костянтинівка обстріляна з артилерії - є пошкодження інфраструктури. У Лиманській громаді тричі обстріляні околиці Тернів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді - 2 будинки і промислова будівля.
"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 152 особи, у тому числі 29 дітей", - додав очільник регіону.
Ракетний удар по Слов'янську
Як повідомлялося, зранку 27 січня війська РФ завдали удару по Слов’янську Донецької області ракетою "Іскандер". Є пошкодження цивільної інфраструктури.