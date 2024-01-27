Рашисти кілька годин гатили по Микільському: пошкоджено будинки, ЛЕП, газові мережі та водогін. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти кілька годин гатили по Микільському Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, пошкоджено газові й електромережі, водогін, оселі людей.

"Також під ударом був Станіслав. Тут влучання поблизу приватних будинків, автівки. Наслідки - уточнюються", - йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про ворожі штурми на Півдні: Спостерігаємо нервову "тахікардію"









