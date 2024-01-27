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Рашисти кілька годин гатили по Микільському: пошкоджено будинки, ЛЕП, газові мережі та водогін. ФОТОрепортаж

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Вночі російські окупанти кілька годин гатили по Микільському Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, пошкоджено газові й електромережі, водогін, оселі людей.

"Також під ударом був Станіслав. Тут влучання поблизу приватних будинків, автівки. Наслідки - уточнюються", - йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв.

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Пошкодження у Микільському
Пошкодження у Микільському
Пошкодження у Микільському
Пошкодження у Микільському
Пошкодження у Микільському

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