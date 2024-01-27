Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини: пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі. ФОТОрепортаж
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Окупанти вночі та вранці вдарили з РСЗВ по м. Куп’янськ та с. Курилівка в Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці 27 січня окупанти обстріляли с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 26 січня приблизно о 23:30 російські військові завдали ударів по м. Купʼянськ. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі.
За попередніми даними, ворог бив по зазначених населених пунктах з РСЗВ.