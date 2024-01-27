Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини: пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі та вранці вдарили з РСЗВ по м. Куп’янськ та с. Курилівка в Куп’янському районі Харківської області.