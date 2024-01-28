Справа "Львівського арсеналу": експосадовця Міноборони затримали під час спроби втечі з України на пункті перетину кордону. ФОТОрепортаж

У справі "Львівського арсеналу" Міноборони провело оплату 97% з 1,5 млрд грн, зазначених у контракті. Частина коштів виведена за кордон, інша заблокована в одному з українських банків. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. Експосадовець Міноборони, затриманий під час спроби втечі з України на пункті перетину кордону.

Про це повідомили пресслужби СБУ, Міноборони та Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного Міністра оборони.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній.

Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал".

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Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

За матеріалами Служби безпеки 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

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СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Кримінальне провадження порушено за результатами аудиту Державної аудиторської служби (ДАСУ).

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - розповіли у СБУ.

"За клопотанням прокурорів вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

"Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї. У нас немає місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме", – наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"У жовтні 2022 року фігуранти уклали з Міноборони контракт на постачання 100 тис. мінометних пострілів іноземного виробництва. Жодна поставка не відбулась, попри зобов'язання розпочати їх у грудні 2022 року. Контракт передплачений Міністерством оборони на 97%.

Серед підозрюваних – екс-посадовець Міноборони, затриманий під час спроби втечі з України на пункті перетину кордону. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, серед підозрюваних – нинішній керівник Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. Питання щодо запобіжних заходів для них наразі вирішується", - додали у Міноборони.

















