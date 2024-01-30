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Наслідки атаки "шахедів" на Зміїв Харківської області: Поранено чоловіка, пошкоджено будівлі підприємства. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти випустили щонайменше 6 БПЛА по місту Зміїв на Харківщині, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 23:25 російська армія запустила щонайменше шість БПЛА по м. Зміїв.

Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Отримав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні.

У місті також частково пошкоджено житлові будинки.

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Атака шахедів на Зміїв
Атака шахедів на Зміїв
Атака шахедів на Зміїв
Атака шахедів на Зміїв

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