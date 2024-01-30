Наслідки атаки "шахедів" на Зміїв Харківської області: Поранено чоловіка, пошкоджено будівлі підприємства. ФОТОрепортаж

Російські окупанти випустили щонайменше 6 БПЛА по місту Зміїв на Харківщині, внаслідок чого поранено чоловіка.