Вночі окупанти обстріляли Херсонську тергромаду: пошкоджено близько 20 приватних будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
8400
Унаслідок нічних російських обстрілів території Херсонської міської громади пошкоджень зазнали приватні будинки.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі армія РФ кілька разів обстріляла територію Херсонської міської громади. В одному зі старостинських округів внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено близько 20 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.