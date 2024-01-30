У Харкові демонтували алею комсомольців та прибрали радянську символіку. ФОТО

У Харкові демонтували погруддя кількох комсомольців на бульварі Богдана Хмельницького. Також замінили напис "Серп та молот" на проспекті Героїв Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.

"У Харкові на бульварі Богдана Хмельницького демонтовано алею комсомольців", – йдеться у дописі.

За його словами, поки що не демонтовано алею молодогвардійців біля школи на вулиці Культури у центрі міста.

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Що ще прибрали

За даними місцевих ЗМІ, алея із погруддями радянських діячів була розташована на подвір'ї закладу освіти на бульварі Богдана Хмельницького. Тут були погруддя радянського письменника Миколи Островського, комсомолки Зої Космодем'янської, воєначальника Петра Кошового та червоноармійця Олександра Матросова. Усі погруддя демонтовані, постаменти залишилися.

Як зазначається, у Харкові також прибрали інші радянські об'єкти. Зокрема, на фасаді Харківської міської клінічної лікарні ім. проф. Шалімова по проспекту Героїв Харкова, 197, закрили серп і молот. На стадіоні по цьому ж проспекту замість напису "Серп і молот" з'явилася вивіска футбольного клубу "Арсенал Харків".

По вулиці Біблика (ХТЗ) на будівлі зафарбували напис "50 лет ВЛКСМ".

"Серп і молот" замінили на іншу вивіску

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