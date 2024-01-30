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У Харкові демонтували алею комсомольців та прибрали радянську символіку. ФОТО

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У Харкові демонтували погруддя кількох комсомольців на бульварі Богдана Хмельницького. Також замінили напис "Серп та молот" на проспекті Героїв Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.

"У Харкові на бульварі Богдана Хмельницького демонтовано алею комсомольців", – йдеться у дописі.

За його словами, поки що не демонтовано алею молодогвардійців біля школи на вулиці Культури у центрі міста.

У Харкові демонтували алею комсомольців

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Що ще прибрали

За даними місцевих ЗМІ, алея із погруддями радянських діячів була розташована на подвір'ї закладу освіти на бульварі Богдана Хмельницького. Тут були погруддя радянського письменника Миколи Островського, комсомолки Зої Космодем'янської, воєначальника Петра Кошового та червоноармійця Олександра Матросова. Усі погруддя демонтовані, постаменти залишилися.

У Харкові знесли алею комсомольців

Як зазначається, у Харкові також прибрали інші радянські об'єкти. Зокрема, на фасаді Харківської міської клінічної лікарні ім. проф. Шалімова по проспекту Героїв Харкова, 197, закрили серп і молот. На стадіоні по цьому ж проспекту замість напису "Серп і молот" з'явилася вивіска футбольного клубу "Арсенал Харків".

По вулиці Біблика (ХТЗ) на будівлі зафарбували напис "50 лет ВЛКСМ".

У Харкові прибрали "Серп і молот"
"Серп і молот" замінили на іншу вивіску

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Хто проти - поживіть з місяць в Харкові.
    Якщо після цього залишиться "восхіщєніє совєтской культурой" - вам допоможе лише евтаназія.
  • IgorYakovlevich
    Со времен Кернеса Харьков был таким себе заповедником советского прошлого, и Терехов это поддерживал. Но два года войны вылечили.
  • alex lagun
    серп и молот-смерть и голод!, 2 года войны с ********* наконец-то добавили розуму местной владе
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