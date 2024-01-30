Знищено російський ЗРК "Бук-М2" на Таврійському напрямку, - Тарнавський. ФОТО

Знищено російський ЗРК "Бук-М2". Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли на Таврійському напрямку

"І знову ворожі авіабомби. Після трьох діб затишшя, противник за добу завдав 37 авіаударів. Майже всі – по Донеччині. Також сьогодні вночі, російські терористи випуститли ракети "С-300", по Мирнограду та Лисівці Покровського району", - йдеться у повідомленні.

Бої на Таврійському напрямку

За словами Тарнавського, тривають активні наступальні та штурмові дії - вчора було 36. І близько двадцяти уже сьогодні. Ворог здійснив минулої доби 1073 артобстріли.

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Загальні втрати ворога склали 371 особу 40 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 5 танків, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 засоби ППО, 8 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.