На Одещині підприємець разом із правоохоронцями за $7000 переправляв ухилянтів до Молдови, - ДБР. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я.
Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон.
Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова.
За такі "послуги" зловмисники брали 7 тисяч доларів США.
ДБР заявило, що наразі задокументувало чотири факти, коли військовозобов'язані скористались послугами ділків. Також у межах досудового розслідування будуть встановлюватись інші "клієнти" угруповання.
ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою повідомило про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі.