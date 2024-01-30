Бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО, затримано у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Ексбойовика "ЛНР" затримала у Дніпрі Служба безпеки України. Чоловік намагався виявити комплекси ППО ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони. Також він відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито схему привласнення 32 барж державної компанії "Українське Дунайське пароплавство", - СБУ

"Встановлено, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки рф 29 грудня 2023 року. За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників. У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, фсб обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у власному помешканні. Ним виявився уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР". Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.

Читайте також: Російську агентку, яка стежила за підрозділами морпіхів ЗСУ, затримано на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України. Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону. Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності", - додали в СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.

Також читайте: Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, отримав 2 роки тюрми, - СБУ. ФОТО