Бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО, затримано у Дніпрі, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисник намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони. Також він відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.
"Встановлено, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки рф 29 грудня 2023 року. За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників. У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, фсб обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали у власному помешканні. Ним виявився уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР". Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.
"Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України. Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону. Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності", - додали в СБУ.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.